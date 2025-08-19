Зеленський: Трамп пообіцяв, що допомагатиме в обміні всіх на всіх військових і цивільних

Президент США Дональд Трамп пообіцяв допомагати в обміні всіх на всіх військових, цивільних, журналістів, політичних в’язнів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми проговорили з президентом Сполучених Штатів Америки, він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх, саме не тільки військових, полонених, передусім наших військових, але не тільки, і цивільних, журналістів, політв'язнів", - сказав Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

"Ми домовились над цим працювати", - додав він.