Трамп після розмов з Зеленським та Путіним повідомив про підготовку тристоронньої зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що мав "гарну" зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, та почав готуватися до зустрічі лідерів України та РФ.

"У Білому домі я мав дуже гарну зустріч із шановними гостями: президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем'єр-міністром Джорджією Мелоні з Італії, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Федеративної Республіки Німеччина Фрідріхом Мерцем, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, яка завершилася наступною зустріччю в Овальному кабінеті", - написав Трамп у соцмережі Truthsocial.

