00:30 19.08.2025
Лідери відновили переговори в Овальному кабінеті - Никифоров
Після перерви у Овальному кабінеті відносилися переговори у форматі "лише лідери", повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.
"Після перерви переговори відновилися в Овальному кабінеті у форматі ʼлише лідериʼ", - сказав він журналістам.
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами завершилася, але лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів.