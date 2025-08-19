Інтерфакс-Україна
00:30 19.08.2025

Лідери відновили переговори в Овальному кабінеті - Никифоров

Після перерви у Овальному кабінеті відносилися переговори у форматі "лише лідери", повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Після перерви переговори відновилися в Овальному кабінеті у форматі ʼлише лідериʼ", - сказав він журналістам.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського з європейськими лідерами завершилася, але лідери залишаються у Білому домі для продовження переговорів.

