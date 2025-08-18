Білий дім опублікував фото Трампа та Зеленського біля мапи України із окупованими територіями

Білий дім опублікував фотографію президента Дональда Трампа, який щось пояснює президенту України Володимиру Зеленському в овальному кабінеті біля великої карти з територією України, на якій східна частина зафарбована рожевим кольором та ілюструє територію, яку наразі контролюють російські окупаційні сили.

"Перед тим, як вирушити на багатосторонню зустріч з європейськими лідерами в Східній залі Білого дому", - підписав це фото помічник президента та заступник глави адміністрації Білого дому Дан Скавіно.

В той же час українська делегація також прибула на цю зустріч з великою картою, підтвердив радник президента з комунікації Дмитро Литвин під відео.

Згідно мапи, виставленої американською стороною, фотографія якої не є занадто чіткою, стверджується, що російські окупаційні війська на 17 серпня контролювали у Дніпропетровській області – менше 1% (українська сторона заперечує втрату контролю якоїсь території в цій області), у Миколаївській та Сумській – по 1%, Харківській – 4%, Запорізькій – 72%, Херсонській – 73%, Донецькій – 74%, Луганській – 99%.

Раніше президент Трамп та інші представники американської сторони заявляли про можливість обміну територій, як частини мирної угоди. Агентство Reuters після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня стверджувало, що РФ висловила готовність відмовитися від захоплених територій в Сумській та Харківській областях, натомість вимагає від Збройних сил України повного виходу з районів Донецької та Луганської областей, які російські війська не змогли захопити.

В той же час українська сторона, яку підтримують європейські партнери, наполягає на тому, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів, і категорична заперечую можливість визнання якоїсь окупованої української території російською де-юре.

