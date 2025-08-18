Інтерфакс-Україна
Події
22:24 18.08.2025

Трамп сподівається, що Росія негайно звільнить понад 1000 полонених

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп сподівається, що Росія негайно звільнить понад 1000 полонених, про це він заявив перед початком зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

"Я думаю, ви побачите дуже позитивні зрушення. Я знаю, що там (у РФ – ІФ-У) понад 1000 полонених, і я знаю, що їх звільнять. Можливо, їх звільнять дуже скоро, навіть негайно, що, на мою думку, чудово", - сказав Трамп.

"Але ми домовимося про це сьогодні, після цієї зустрічі", - додав він.

Теги: #полонені #трамп #рф

