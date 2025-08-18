Інтерфакс-Україна
20:51 18.08.2025

Зеленський: Ми відкриті до виборів, однак для їх проведення необхідно перемир’я

Україна відкрита до виборів, однак їх необхідно проводити у безпечних обставинах, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Так, звісно, ми відкриті для проведення виборів. Ми маємо проводити вибори у безпечних обставинах", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі.

"Ми можемо працювати зараз в парламенті, однак для проведення виборів нам потрібно перемир'я та на полі бою для того, щоб безпечно було демократичним чином провести, легально провести вибори. Тобто під час війни не можна проводити вибори", - наголосив Зеленський.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 18.08.2025
Трамп: Якщо сьогодні у нас все спрацює, у нас буде тристороння зустріч

17:51 18.08.2025
Трамп перед зустріччю з Зеленським: це видатний день, у нас ніколи не було стільки європейських лідерів одночасно

17:12 18.08.2025
Зеленський і Келлог обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості

16:42 18.08.2025
Зеленський зустрівся з Келлогом - ОП

15:09 18.08.2025
Венс, Рубіо та Віткофф приєднаються до Трампа під час зустрічі з Зеленським – ЗМІ

14:45 18.08.2025
Зеленський та Трамп хочуть провести зустріч із Путіним у Ватикані, Путін наполягає на Женеві – ЗМІ

05:49 18.08.2025
Зеленський прибув у Вашингтон

04:51 18.08.2025
Трамп заявив, що Зеленський може "миттєво" завершити війну шляхом відмови від Криму та НАТО

21:11 17.08.2025
Літак Зеленського вилетів у США

18:42 17.08.2025
Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

