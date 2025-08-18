Зеленський: Ми відкриті до виборів, однак для їх проведення необхідно перемир’я

Україна відкрита до виборів, однак їх необхідно проводити у безпечних обставинах, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Так, звісно, ми відкриті для проведення виборів. Ми маємо проводити вибори у безпечних обставинах", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Білому домі.

"Ми можемо працювати зараз в парламенті, однак для проведення виборів нам потрібно перемир'я та на полі бою для того, щоб безпечно було демократичним чином провести, легально провести вибори. Тобто під час війни не можна проводити вибори", - наголосив Зеленський.