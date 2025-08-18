Україна повернула 12 дітей з тимчасово окупованих територій – Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 12 дітей із тимчасово окупованої території, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, діти зазнали тиску та переслідувань. "Окупанти вривалися до їхніх домівок з обшуками, змушували ходити до російських шкіл і оформлювати паспорти РФ, погрожували примусовим призовом чи розлученням із батьками. Дехто з дітей ставав свідком жорстоких катувань рідних або сам стикався з приниженням і страхом щодня".

Сьогодні ці діти у безпеці в Україні, вони проходять реабілітацію, отримують психологічну допомогу, відновлюють документи та знову можуть навчатися й будувати плани на майбутнє.

Єрмак подякува Save Ukraine та всім партнерам за сприяння в порятунку дітей.