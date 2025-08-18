Інтерфакс-Україна
Події
16:13 18.08.2025

Корпоратизація "Лісів України" передбачає зміну форми власності ДП на АТ - компанія

Фото: https://www.facebook.com/ForestsOfUkraine

Корпоратизація ДП "Ліси України", яка передбачена проєктом Програми дій уряду, оприлюдненим у понеділок, передбачає перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатиме державі, повідомила в коментарі "Інтерфакс-Україна" директорка департаменту GR та корпоратизації держпідприємства Юлія Плиска.

За її словами, для корпоратизації ДП "Ліси України" Державне агентство лісових ресурсів України (ДАРЛУ) напрацювало спеціальний законопроєкт, якій знаходиться у профільному міністерстві. Практично всі найбільші українські держкомпанії проходили корпоратизацію на підставі спеціального закону. У разі ж, якщо корпоратизація ДП "Ліси України" відбуватиметься без спеціального законопроєкту, виникне необхідність законодавчого врегулювання окремих аспектів процесу, які врегульовуватимуть особливості перетворення підприємства в АО.

"Переваги корпоратизації – зрозуміла для міжнародних інвесторів модель управління, яка є умовою для залучення інвестицій. Проведення незалежної оцінки активів відкриє можливість залучення коштів міжнародних фінансових організацій: Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). На відміну від унітарного підприємства акціонерна компанія має більшу гнучкість у реалізації інвестиційних проєктів. Крім того, акціонерне товариство отримує право направляти кошти від реалізації неліквідних активів у розвиток компанії", - зазначила Плиска.

Очікується, що корпоратизація "Лісів України" прискорить запровадження нових сучасних технологій, оновлення матеріально технічної бази і таким чином підвищить ефективність виробництва. Однак при цьому держава залишиться власником земель лісфонду, які, як і раніше, не підлягатимуть приватизації.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів в оприлюдненому у понеділок проєкті Програми дій уряду назвав одним із своїх пріоритетів ухвалення нового законодавства про ринок деревини і проведення корпоратизації ДП "Ліси України".

Теги: #програма_дій_уряду #юлія_плиска #ліси_україни

