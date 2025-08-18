Шмигаль обговорив зі словацьким колегою 14-й пакет нелетальної допомоги

Ключові питання оборонної співпраці та подальшу підтримку України обговіорив міністр оборони України Денис Шмигаль з віцепрем'єр-міністром - міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком.

"Подякував словацькій стороні за виділення наприкінці минулого року фінансової допомоги в розмірі 3,5 млн євро. За ці кошти розраховуємо на виробництво та отримання у першій половині наступного року п'яти машин для гуманітарного розмінування "Bozena 5", - написав Шмигаль в телеграм в понеділок.

Предметно обговорили та погодили подальші кроки щодо передачі Словаччиною 14-го пакета нелетальної допомоги. Він включатиме життєво важливу для України техніку для гуманітарного розмінування, інженерну техніку та інше обладнання", - зазначив міністр і висловив сподівання на особисту зустріч з Каліняком найближчим часом та "на подальше зміцнення партнерських відносин".