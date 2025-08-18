Мін’юст працює над посиленням контролю за незаконними державними реєстраціями

Міністерство юстиції України працює над посиленням контролю за незаконними державними реєстраціями, заявив міністр Герман Галущенко на презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок.

За його словами, відомство уважно відстежує будь-які дії антирейдерської комісії, оскільки іноді її рішення є "контроверсійними".

"Сьогодні моя позиція в тому, що якщо реєстратор, незалежно, де він і хто, вчиняє дії, які пізніше приходять до того, що вони скасовані через порушення законодавства, йому має бути аннульовано доступ і він має піти шукати іншу роботу", - сказав він.

Галущенко навів приклад нещодавнього випадку, коли один реєстратор вчинив 44 незаконні реєстраційні дії.

"Насправді те, що мені принесли на підпис, це було тимчасове обмеження на місяць доступу. Я кажу: хлопці, так не буде, ми скасовуємо доступ назавжди, паралельно ми звертаємося до правоохоронних органів", — розповів міністр.

Він висловив сподівання, що ситуація з якістю реєстраційних послуг і відповідальністю покращиться вже найближчим часом.