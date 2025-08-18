Інтерфакс-Україна
Події
13:29 18.08.2025

Мін’юст працює над посиленням контролю за незаконними державними реєстраціями

1 хв читати
Мін’юст працює над посиленням контролю за незаконними державними реєстраціями

Міністерство юстиції України працює над посиленням контролю за незаконними державними реєстраціями, заявив міністр Герман Галущенко на презентації проєкту Програми дій уряду в Києві у понеділок.

За його словами, відомство уважно відстежує будь-які дії антирейдерської комісії, оскільки іноді її рішення є "контроверсійними".

"Сьогодні моя позиція в тому, що якщо реєстратор, незалежно, де він і хто, вчиняє дії, які пізніше приходять до того, що вони скасовані через порушення законодавства, йому має бути аннульовано доступ і він має піти шукати іншу роботу", - сказав він.

Галущенко навів приклад нещодавнього випадку, коли один реєстратор вчинив 44 незаконні реєстраційні дії.

"Насправді те, що мені принесли на підпис, це було тимчасове обмеження на місяць доступу. Я кажу: хлопці, так не буде, ми скасовуємо доступ назавжди, паралельно ми звертаємося до правоохоронних органів", — розповів міністр.

Він висловив сподівання, що ситуація з якістю реєстраційних послуг і відповідальністю покращиться вже найближчим часом.

 

Теги: #мінюст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 18.08.2025
Мін’юст робить цифровізацію послуг одним з головних пріоритетів - Галущенко

Мін’юст робить цифровізацію послуг одним з головних пріоритетів - Галущенко

13:32 15.08.2025
Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

Мін’юст підготував законопроєкт для посилення прав осіб у місцях несвободи

21:08 11.08.2025
Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

10:26 08.08.2025
Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

20:04 06.08.2025
Мін'юст надає підтримку НАБУ та САП для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року

Мін'юст надає підтримку НАБУ та САП для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року

18:41 06.08.2025
На розкраданні бюджетних коштів викрито ексдержсекретаря Мін’юсту та чинних топчиновників - СБУ

На розкраданні бюджетних коштів викрито ексдержсекретаря Мін’юсту та чинних топчиновників - СБУ

14:45 27.07.2025
68,6 тис. нових сімей зареєстровано в Україні за І півріччя-2025, це майже на 6% менше, ніж торік

68,6 тис. нових сімей зареєстровано в Україні за І півріччя-2025, це майже на 6% менше, ніж торік

14:28 22.07.2025
Мін’юст, Міноборони та Мінветеранів запустили соцпроєкт для підвищення правової обізнаності захисників та їхніх родин

Мін’юст, Міноборони та Мінветеранів запустили соцпроєкт для підвищення правової обізнаності захисників та їхніх родин

13:45 18.07.2025
Число померлих в Україні у I пів.-2025 перевищило число народжених у 2,9 раза – Мін'юст

Число померлих в Україні у I пів.-2025 перевищило число народжених у 2,9 раза – Мін'юст

14:11 09.07.2025
Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

Мінюст про рішення у справі "Україна та Нідерланди проти РФ": ЄСПЛ визнав системні порушення прав людини з боку РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля

Число загиблих у Запоріжжі зросло до 3-х, 20 людей постраждало

Генштаб ЗСУ прозвітував про успіхи на декількох напрямках фронту

Загиблих у Харкові вже семеро

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

ОСТАННЄ

Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – Гринчук

Зеленський та Трамп хочуть провести зустріч із Путіним у Ватикані, Путін наполягає на Женеві – ЗМІ

Леоніда Музикуса призначено першим заступником голови Держгеонадр

Процес розділення Мінкультури і страткомунікацій має завершитися до кінця 2025р, розраховує Бережна

РФ навмисно атакує по об'єктах SOCAR в Україні, діючи всупереч інтересам Азербайджану – Сибіга

У вересні буде презентовано другий пакет підтримки прифронтових територій – Кулеба

Кількість постраждалих через удари БпЛА по житловій 5-поверхівці у Харкові зросла до 23 – Синєгубов

Міноборони до кінця 2026р. має укладати 4,5 тис. контрактів та мобілізовувати 2,5 тис. українців щомісяця – проєкт Програми дій уряду

Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні

Шмигаль обговорив зі словацьким колегою 14-й пакет нелетальної допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА