Рада потребує чіткої процедури виконання зобов’язань перед міжнародними інституціями - Стефанчук

Верховна Рада потребує чіткої процедури у питання виконання зобов’язань перед міжнародними інституціями, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми розуміємо, що без постійного фінансування, логічного, зрозумілого, ми не можемо їх (проєкти - ІФ-У) реалізувати. Тому питання "Ukraine Facility", питання МВФ, питання Світового банку, питання інших наших домовленостей з партнерами - це те, що український парламент готовий виконати. Але… ми хочемо чіткої, зрозумілої й прозорої процедури прийняття на себе зобов'язань, щоб ми не дізнавалися про це за декілька хвилин до того, як воно увійде до парламенту", - сказав Стефанчук на презентації Програми уряду в понеділок.