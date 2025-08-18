Інтерфакс-Україна
Події
10:14 18.08.2025

Сибіга: Росія – це вбивча військова машина, яку потрібно зупинити трансатлантичною єдністю і тиском

1 хв читати
Сибіга: Росія – це вбивча військова машина, яку потрібно зупинити трансатлантичною єдністю і тиском

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи жертви в Харкові від ворожих атак, зазначив, що Росія продовжує вбивати мирних жителів, незважаючи на всі дипломатичні та мирні зусилля.

"Росія — це вбивча військова машина, яку стримує Україна. І її потрібно зупинити за допомогою трансатлантичної єдності та тиску", - написав він у соцмережі Х у понеділок.

"Москва повинна зупинити вбивства, щоб просувати дипломатію", - заявив міністр.

Як повідомлялось, у Харкові через удар ворожих дронів 5 людей загинули, щонайменше 30 постраждали, серед них є діти.

Теги: #війна #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:04 18.08.2025
Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

Єрмак: Путіну подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну

09:46 18.08.2025
Свириденко: Ця війна триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати

Свириденко: Ця війна триває лише тому, що Москві дозволяють продовжувати

22:27 17.08.2025
Фестиваль Bouquet Kiev Stage завершився в столиці України

Фестиваль Bouquet Kiev Stage завершився в столиці України

13:00 17.08.2025
Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

Повітряні сили знешкодили вночі 40 з 60 ворожих дронів, прильоти зафіксовані у прифронтових районах

12:51 17.08.2025
Оператори СБС знищили ще один сучаний російський танк "Прорив"

Оператори СБС знищили ще один сучаний російський танк "Прорив"

12:02 17.08.2025
Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

Окупанти втратили 17 розрахунків операторів БпАК на півдні України за добу

11:56 17.08.2025
ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

22:42 16.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

13:06 16.08.2025
Путін занадто багато разів брехав у минулому, стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом – Сибіга

Путін занадто багато разів брехав у минулому, стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом – Сибіга

13:04 16.08.2025
Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

ВАЖЛИВЕ

Загиблих у Харкові вже семеро

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

РФ вночі завдала удару 4 Іскандерами та 140 безпілотниками, є влучання у 25 локаціях

Пʼятеро загиблих та щонайменше 30 постраждалих внаслідок ворожих атак по Харкову

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

ОСТАННЄ

Загиблих у Харкові вже семеро

В порядку денному Ради з’явився законопроєкт №11228-1 щодо амністії за злочини під час спецзавдань – ЦПК

У Запоріжжі вже 17 постраждалих

Нацполіція в 2025р. припинила роботу 12 підпільних виробництв із виготовлення тютюнової та алкогольної продукції

Запускається онлайн-платформа для українських виробників озброєння

Кількість травмованих через удар по Запоріжжю зросла до 6, із них один підліток

Мадяр застеріг від шахраїв, що користуються його ім'ям для збору коштів, та наголосив: дрони СБС отримують від держави

У комендантську годину кур'єри під виглядом волонтерів доставляли кокаїн vip-клієнтам

На Донеччині минулої доби через ворожі обстріли загинуло троє цивільних, семеро зазнали поранень

У Харкові оголошено жалобу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА