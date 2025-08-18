Сибіга: Росія – це вбивча військова машина, яку потрібно зупинити трансатлантичною єдністю і тиском

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи жертви в Харкові від ворожих атак, зазначив, що Росія продовжує вбивати мирних жителів, незважаючи на всі дипломатичні та мирні зусилля.

"Росія — це вбивча військова машина, яку стримує Україна. І її потрібно зупинити за допомогою трансатлантичної єдності та тиску", - написав він у соцмережі Х у понеділок.

"Москва повинна зупинити вбивства, щоб просувати дипломатію", - заявив міністр.

Як повідомлялось, у Харкові через удар ворожих дронів 5 людей загинули, щонайменше 30 постраждали, серед них є діти.