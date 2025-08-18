Інтерфакс-Україна
Події
08:46 18.08.2025

У Білому домі оприлюднили графік зустрічі президентів України та США, а також європейських лідерів

1 хв читати
У Білому домі оприлюднили графік зустрічі президентів України та США, а також європейських лідерів

Двостороння зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського розпочнеться в понеділок о 20:15 за київським часом.

Згідно з оприлюдненим на сайті американського парламентського видання "Roll Call" розкладом, спочатку Трамп зустрінеться з Зеленським.

О 20:00 американський президент зустріне Зеленського, а о 20:15 почнуться переговори двох лідерів, які триватимуть близько години.

А вже у 21:15 Трамп привітає лідерів країн Європи, а в 21:30 вони зроблять колективне фото. Сама ж зустріч з європейськими лідерами відбудеться о 22:00 за київським часом.

 

Теги: #україна #президенти #зустріч #сша

