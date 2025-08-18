Ворог вдарив ракетою по Павлограду та атакував БпЛА Дніпропетровщину

Армія РФ вночі вдарила по Павлограду ракетою, внаслідок чого виникла пожежа яку вже загасили рятувальники, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили", - написав він в телеграмі.

Також, за словами Лисака, Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах.

Є пошкодження на території промислового підприємства. Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, газогін та лінія електропередач.

По Синельниківщині російська армія влучила безпілотниками. А саме по Межівській і Миколаївській громадах.

Там також виникли пожежі. Пошкоджені транспортне підприємство та приватний будинок.