Інтерфакс-Україна
Події
07:36 18.08.2025

Ворог вдарив ракетою по Павлограду та атакував БпЛА Дніпропетровщину

1 хв читати
Ворог вдарив ракетою по Павлограду та атакував БпЛА Дніпропетровщину

Армія РФ вночі вдарила по Павлограду ракетою, внаслідок чого виникла пожежа яку вже загасили рятувальники, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили", - написав він в телеграмі.

Також, за словами Лисака, Нікопольщину агресор атакував FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Покровській громадах.

Є пошкодження на території промислового підприємства. Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, газогін та лінія електропередач.

По Синельниківщині російська армія влучила безпілотниками. А саме по Межівській і Миколаївській громадах.

Там також виникли пожежі. Пошкоджені транспортне підприємство та приватний будинок.

 

Теги: #пошкодження #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:28 18.08.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

07:19 18.08.2025
Кількість загиблих у Харкові зросла до трьох

Кількість загиблих у Харкові зросла до трьох

00:56 18.08.2025
Пошкоджено будівлі навчального закладу в Сумах через удар РФ - ОВА

Пошкоджено будівлі навчального закладу в Сумах через удар РФ - ОВА

21:15 17.08.2025
Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

19:23 17.08.2025
Окупанти атакували з дрону Білозерку на Херсонщині, постраждав чоловік - ОВА

Окупанти атакували з дрону Білозерку на Херсонщині, постраждав чоловік - ОВА

18:52 17.08.2025
Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

15:11 17.08.2025
Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес

Через ворожі авіаудари по передмістю Харкова троє мешканців зазнали гострої реакції на стрес

12:56 17.08.2025
Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

Окупанти 38 разів обстріляли населені пункти Донецької області в суботу, загинули 5 мирних жителів

10:07 17.08.2025
П’ятеро цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області за добу - ОВА

П’ятеро цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області за добу - ОВА

07:22 16.08.2025
Окупанти протягом доби завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області

Окупанти протягом доби завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 15, 1 людина загинула

Зеленський прибув у Вашингтон

"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили стримування після припинення війни в Україні для її захисту - заява

Один підліток загинув в Запоріжжі, ще постраждали двоє дітей та четверо дорослих

ОСТАННЄ

Трамп заявив, що в Білому домі очікується "великий день"

Уже чотири жертви атаки РФ в Харкові та 18 постраждалих - мер

Ворог вдарив по Одесі БпЛА, виникла пожежа

УПЦ (МП) вважає, що припис Держетнополітики є втручанням у внутрішнє життя церкви і не може бути виконаний

Рада церков про вимоги РФ: Не можна допустити, щоб Україні нав’язували "асиметричні" зобов’язання щодо російської мови та РПЦ

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 116 од. спецтехніки

Майже 40% фахівців із супроводу ветеранів самі є ветеранами, члени їхніх родин або родин загиблих захисників

Петиція про звільнення Соловйової з посади директорки Департаменту охорони культспадщини КМДА набрала необхідні голоси

18 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп вважає, що Путін волів би провести саміт деінде, аби не в США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА