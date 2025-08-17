Ворог вдарив балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі та по ринку в Сумах, є постраждала - ОВА

Російські війська ввечері неділі завдали ракетного балістичного ударі по Сумській громаді, попередньо без жертв, проте є одна постраждала, повідомили в пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі Сумської громади. Попередньо – балістичною ракетою", - сказано в телеграм-каналі.

Як зазначається, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються.

Крім того, за повідомленням начальника міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, ворог завдав удару по Центральному ринку Сум.

"Внаслідок влучання відбулося загорання торгових приміщень. Близько 20 торгових місць пошкоджено, з них 10 – повністю знищено. Також пошкоджений навчальний заклад та три нежитлові приміщення", - написав він в телеграмі.

За його словами, внаслідок атаки є один постраждалий. Жінка отримала гостру реакцію на стрес, адже знаходилася неподалік від місця влучання.

Джерела: https://t.me/Sumy_news_ODA/37904

https://t.me/serhii_kryvosheienko/477