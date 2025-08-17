ЗСУ просунулися біля Яблунівки, в районі Золотого Колодязя знищено 910 окупантів

Українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях минулої доби на північно-слобожанському напрямку фронту, і просунулися в районі Яблунівки Сумського району на кілометр, повідомляє Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України у неділю.

"Минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у декількох локаціях, зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів", - повідомляється в телеграм-каналі СтратКому ЗСУ.

Також повідомляється, що цього тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ Донецької області, а проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля продовжується.

"З 4 по 16 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Національної гвардії України та Збройних Сил України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь. Загалом у результаті активних дій в операційній зоні корпусу противник зазнав значних втрат у живій силі. За даними на 16 серпня, вони становлять: безповоротні – 910 осіб; санітарні – 335 осіб; полон – 37 осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними СтратКому ЗСУ, підрозділи 19-го армійського корпусу тільки минулої доби взяли в полон шістьох російських військовослужбовців в Донецькій області.

Також повідомляється, що ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. "За вказаний період знищено та пошкоджено 8 танків російських окупантів, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці авто- та мототехніки, одну РСЗВ, 18 гармат та 91 БпЛА різних типів", - повідомили у СтратКомі.