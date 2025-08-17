Стубб може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом 18 серпня

Фото: https://www.facebook.com/alexanderstubb/photos_by

Президент Фінляндії Александр Стубб ймовірно приєднається до президента України Володимира Зеленського на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє інтернет-портал Politico, посилаючись на неназваних дипломатів та джерело, обізнане з питанням.

"За словами двох європейських дипломатів та особи, обізнаної з цим питанням, планується відправити принаймні одного з улюблених співрозмовників Трампа, президента Фінляндії Олександра Стубба, разом із Зеленським, коли той приїде до Вашингтона в понеділок на зустріч із Трампом. Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким конфліктам між Трампом і Зеленським та переконати президента США включити Європу в будь-які подальші переговори", - пише Politico.

"Привітне ставлення президента Дональда Трампа до Володимира Путіна в п'ятницю викликало занепокоєння європейських лідерів, що президент України Володимир Зеленський не отримає такого ж дружнього прийому. І вони вживають заходів, щоб підвищити шанси Києва", - зазначає видання.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, планує у Вашингтоні обговорити з президентом США Дональдом Трампом усі деталі щодо завершення війни.