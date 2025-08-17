Інтерфакс-Україна
Події
08:12 17.08.2025

Стубб може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом 18 серпня

1 хв читати
Стубб може приєднатися до Зеленського на зустрічі з Трампом 18 серпня
Фото: https://www.facebook.com/alexanderstubb/photos_by

Президент Фінляндії Александр Стубб ймовірно приєднається до президента України Володимира Зеленського на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє інтернет-портал Politico, посилаючись на неназваних дипломатів та джерело, обізнане з питанням.

"За словами двох європейських дипломатів та особи, обізнаної з цим питанням, планується відправити принаймні одного з улюблених співрозмовників Трампа, президента Фінляндії Олександра Стубба, разом із Зеленським, коли той приїде до Вашингтона в понеділок на зустріч із Трампом. Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким конфліктам між Трампом і Зеленським та переконати президента США включити Європу в будь-які подальші переговори", - пише Politico.

"Привітне ставлення президента Дональда Трампа до Володимира Путіна в п'ятницю викликало занепокоєння європейських лідерів, що президент України Володимир Зеленський не отримає такого ж дружнього прийому. І вони вживають заходів, щоб підвищити шанси Києва", - зазначає видання.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 серпня, планує у Вашингтоні обговорити з президентом США Дональдом Трампом усі деталі щодо завершення війни.

 

Теги: #стубб #візит #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:12 17.08.2025
Зміст листа Меланії Трамп до Путіна оприлюднили на Fox News

Зміст листа Меланії Трамп до Путіна оприлюднили на Fox News

01:39 17.08.2025
Трамп заявив Зеленському, що хоче провести тристоронню зустріч вже 22 серпня - ЗМІ

Трамп заявив Зеленському, що хоче провести тристоронню зустріч вже 22 серпня - ЗМІ

00:20 17.08.2025
Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

20:24 16.08.2025
Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

19:23 16.08.2025
Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

13:47 16.08.2025
Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

Зеленський: Треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями

13:04 16.08.2025
Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

11:57 16.08.2025
Стубб вказав на важливість гарантій безпеки для України після інформування Трампа щодо переговорів на Алясці

Стубб вказав на важливість гарантій безпеки для України після інформування Трампа щодо переговорів на Алясці

10:06 16.08.2025
Розмова Зеленського та Трампа була тривалою - ОП

Розмова Зеленського та Трампа була тривалою - ОП

09:47 16.08.2025
Тема проведення зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського на саміті РФ-США не порушувалася, стверджує Ушаков

Тема проведення зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського на саміті РФ-США не порушувалася, стверджує Ушаков

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

Зеленський: Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій

Головний власник UaRms Уткін: за 3 роки війни ми навчили 55 тисяч військових на наших симуляторах

Співзасновник Bouquet Kyiv Stage Уткін: 90% заробленого витрачаю на культурні і благодійні проєкти

ОСТАННЄ

Захисники України в ніч на 17 серпня знищили 40 із 60 задіяних ворогом дронів

П’ятеро цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області за добу - ОВА

Генштаб зафіксував впродовж доби 148 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 900 військовослужбовців

17 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Більдт назвав капітуляцією відмову Трампа від вимоги про припинення вогню

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії опублікували заяву з застереженням щодо дотримання прав та інтересів України в досягненні миру

Четверо цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА у Харківській області – прокуратура

Сили оборони відбили з початку доби 126 ворожих атак - Генштаб

Українські військовослужбовці взяли участь у "Параді воїнів" в Канаді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА