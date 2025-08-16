Зеленський відхилив територіальні вимоги Путіна, переказані Трампом – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відхилив територіальні претензії Путіна, передані йому в телефонній розмові президентом США Дональдом Трампом, повідомило агнтство Reuters, посилаючись на джерело, обізнане з розмовою Трампа й Зеленського.

"Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що Україна повинна укласти угоду про припинення війни з Росією, оскільки "Росія є дуже великою державою, а вони – ні", після проведення саміту, на якому, як повідомляється, Володимир Путін вимагав віддати більшу частину української території", - повідомило Reuters.

"Джерело, ознайомлене з ходом обговорення, цитувало слова Трампа під час подальшої розмови з президентом України Володимиром Зеленським про те, що російський лідер запропонував заморозити більшість ліній фронту, якщо київські сили віддадуть весь Донецьк, промисловий регіон, який є однією з головних цілей Москви", - зазначило Reuters.

За повідомленням джерела агенству "Зеленський відхилив цю вимогу".

"Трамп також заявив, що домовився з Путіним про те, що мирну угоду слід шукати без попереднього припинення вогню, якого досі вимагали Україна та її європейські союзники за підтримки США", - пише Reuters зі слів свого неназваного джерела.

"Зеленський заявив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні в понеділок, а європейські союзники Києва привітали зусилля Трампа, але пообіцяли підтримати Україну і посилити санкції проти Росії. Джерело повідомило, що європейські лідери також були запрошені на переговори в понеділок", - інформує агенство.