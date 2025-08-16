Інтерфакс-Україна
Події
12:55 16.08.2025

В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше

1 хв читати
В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше
Фото: Los Solomas

У неділю, 17 серпня, у північних областях, вдень і на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині, більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 27-32°.

У Києві у неділю короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 17 серпня найвища температура вдень була 35,7 в 2010р., найнижча вночі 6,4 в 1885р.

У понеділок, 18 серпня, у більшості центральних областей, вночі й на Закарпатті, Прикарпатті, у Київській та Сумській областях, вдень і на Харківщині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, у південно-східній частині 29-34°; у західних та північних областях вночі 9-14°, вдень 19-24°.

У Києві в ніч на понеділок короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 14.08.2025
В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

В п'ятницю в Україні без опадів, в суботу на Волині та в Карпатах місцями дощ та гроза

12:36 13.08.2025
Найближчими днями в Україні без опадів, в більшості областей ночі будуть прохолодними

Найближчими днями в Україні без опадів, в більшості областей ночі будуть прохолодними

12:37 11.08.2025
Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

13:49 10.08.2025
В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

12:48 08.08.2025
В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

12:38 07.08.2025
В Україні в п'ятницю – без опадів, у суботу на півночі – невеликі дощі

В Україні в п'ятницю – без опадів, у суботу на півночі – невеликі дощі

12:31 04.08.2025
Погода в Україні у вівторок буде сухою, в середу місцями дощі з грозами

Погода в Україні у вівторок буде сухою, в середу місцями дощі з грозами

12:58 02.08.2025
Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

13:02 31.07.2025
У п'ятницю дощі в Україні припиняться

У п'ятницю дощі в Україні припиняться

14:02 29.07.2025
У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали

У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали

ВАЖЛИВЕ

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

Трамп заявив про домовленість укласти мирну угоду, а не тимчасове перемир’я

Посли ЄС обговорять результати зустрічі Трампа та Путіна

Трамп зараз розмовляє із Зеленським - Білий дім

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

ОСТАННЄ

Путін занадто багато разів брехав у минулому, стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом – Сибіга

Зеленський планує в понеділок у Вашингтоні обговорити з Трампом усі деталі по завершенню війни

Спочатку має бути припинення вогню, а потім перемовини, – Лещенко

Європейські лідери підготували спільну заяву за результатами перемовин на Алясці – Туск

Трамп заявив про домовленість укласти мирну угоду, а не тимчасове перемир’я

Стубб вказав на важливість гарантій безпеки для України після інформування Трампа щодо переговорів на Алясці

Радник Зеленського спростував інформацію про повітряне перемирʼя до тристоронньої зустрічі лідерів

Preliminary deal on ceasefire in the skies could have been reached in Alaska – journalist

Війна може закінчитись задовго до Різдва, якщо Трамп, Зеленський і Путін зустрінуться, вважає сенатор Грем

Повідомлено підозру депутатці сільради на Київщині та її поплічникам за протиправне заволодіння 92 га землі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА