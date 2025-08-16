В Україні очікуються грози, з понеділка у західних і північних областях буде прохолодніше

Фото: Los Solomas

У неділю, 17 серпня, у північних областях, вдень і на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині, більшості центральних областей короткочасні дощі, грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 27-32°.

У Києві у неділю короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 17 серпня найвища температура вдень була 35,7 в 2010р., найнижча вночі 6,4 в 1885р.

У понеділок, 18 серпня, у більшості центральних областей, вночі й на Закарпатті, Прикарпатті, у Київській та Сумській областях, вдень і на Харківщині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, у південно-східній частині 29-34°; у західних та північних областях вночі 9-14°, вдень 19-24°.

У Києві в ніч на понеділок короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.