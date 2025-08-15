Інтерфакс-Україна
Події
17:49 15.08.2025

Окупанти завдали дронового удару по ринку в Сумах, здійнялася пожежа

1 хв читати
Окупанти завдали дронового удару по ринку в Сумах, здійнялася пожежа
Фото: Сумська МВА

Пожежа почалася на центральному ринку в Сумах внаслідок удару, завданого російськими окупантами у п'ятницю, інформація про постраждалих наразі відсутня.

"За інформацією Сумської ОВА, ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади – по цивільній інфраструктурі. На місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомляється в телеграм-каналі Сумської міської ради без уточнення, про який об'єкт інфраструктури йдеться.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що ворог завдав удару безпілотником по центральній частині Сум.

"На місці влучання здійнялася пожежа. Рятувальники працюють над ліквідацією", - написав він у Телеграм, проілюструвавши пост світлиною торговельних рядів на фоні вогнища.

В місцевому пабліку "Sumy Go" повідомляється, что удар було завдано по центральному ринку міста. Також опубліковане відео пожежі: вогнище відносно невеликої площі та за межами забудови.

Як повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, за попередньою інформацією загиблих і поранених немає.

Теги: #удар #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 13.08.2025
ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

15:09 10.08.2025
Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ – Генштаб ЗСУ

10:19 10.08.2025
РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасовано низку поїздів

РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасовано низку поїздів

13:03 07.08.2025
СБУ повідомила про підозру двом російським воєначальникам за ракетний удар по Київській телевежі у березні-2022

СБУ повідомила про підозру двом російським воєначальникам за ракетний удар по Київській телевежі у березні-2022

21:49 06.08.2025
Пожежі в дачному секторі в Сумах внаслідок удару росіян

Пожежі в дачному секторі в Сумах внаслідок удару росіян

17:06 06.08.2025
Ворог скинув на базу відпочинку в Запоріжжі 4 КАБи, в лікарнях перебувають 8 поранених

Ворог скинув на базу відпочинку в Запоріжжі 4 КАБи, в лікарнях перебувають 8 поранених

10:53 05.08.2025
Двоє загиблих, є також травмовані внаслідок удару ворога у вівторок – очильник Сумської МВА

Двоє загиблих, є також травмовані внаслідок удару ворога у вівторок – очильник Сумської МВА

18:37 01.08.2025
Через ворожий обстріл на вокзалі у Сумах пошкоджено поїзд Харків-Ужгород, пасажири цілі

Через ворожий обстріл на вокзалі у Сумах пошкоджено поїзд Харків-Ужгород, пасажири цілі

13:24 27.07.2025
Окупанти завдали удару по центру Сум, попередньо без постраждалих, вибито близько 50 вікон

Окупанти завдали удару по центру Сум, попередньо без постраждалих, вибито близько 50 вікон

16:20 22.07.2025
Росіяни вдарили по Сумах, одна людина загинула – МВА

Росіяни вдарили по Сумах, одна людина загинула – МВА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям загиблих у полоні, спростив закупівлю та списання техніки частинам

Літак Путіна вилетів з Магадана у напрямку Аляски

Одна людина загинула, ще одна постраждала у передмісті Дніпра через ракетну атаку

Окупанти завдали ракетного удару по передмістю Дніпра, виникла пожежа, є постраждалий – обладміністрація

США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп

ОСТАННЄ

Дрон з ШІ, який знищує цілі за понад 50 км, презентувала 3 ОШБр

Кабмін схвалив виплату 15 млн грн сім'ям загиблих у полоні, спростив закупівлю та списання техніки частинам

Літак Путіна вилетів з Магадана у напрямку Аляски

Міноборони та "Повернись живим" підписали меморандум про співпрацю

Покровськ зачищено від ДРГ – 7 корпус ДШВ

Одна людина загинула, ще одна постраждала у передмісті Дніпра через ракетну атаку

Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч

Окупанти атакували дроном дорогу під Оріховом, є поранений

Міністр оборони США Хегсет також вирушив на Аляску

Три вагони поїзда Запоріжжя-Солотвино зійшли з рейок на Закарпатті, без постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА