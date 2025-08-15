Окупанти завдали дронового удару по ринку в Сумах, здійнялася пожежа

Фото: Сумська МВА

Пожежа почалася на центральному ринку в Сумах внаслідок удару, завданого російськими окупантами у п'ятницю, інформація про постраждалих наразі відсутня.

"За інформацією Сумської ОВА, ворог завдав удару по центральній частині Сумської громади – по цивільній інфраструктурі. На місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомляється в телеграм-каналі Сумської міської ради без уточнення, про який об'єкт інфраструктури йдеться.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що ворог завдав удару безпілотником по центральній частині Сум.

"На місці влучання здійнялася пожежа. Рятувальники працюють над ліквідацією", - написав він у Телеграм, проілюструвавши пост світлиною торговельних рядів на фоні вогнища.

В місцевому пабліку "Sumy Go" повідомляється, что удар було завдано по центральному ринку міста. Також опубліковане відео пожежі: вогнище відносно невеликої площі та за межами забудови.

Як повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, за попередньою інформацією загиблих і поранених немає.