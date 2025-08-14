Інтерфакс-Україна
Зеленський прибув до резиденції Стармера

Фото: Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський прибув до офіційної резиденції прем’єр-міністра Великої Британії, де його зустрів голова британського уряду Кір Стармер.

Про це стало відомо з трансляцій, яку вели британські ЗМІ.

Як повідомлялося, зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кірмом Стармером відбудеться в четвер вранці в Лондоні, де голова Української держави перебуває з візитом.

"Сьогоднішня ранкова зустріч високого рівня між лідерами Великої Британії та України на Даунінг-стріт, 10, буде ретельно скоординованою демонстрацією підтримки з боку Великої Британії, запланованою лише за 24 години до саміту на Алясці", - йдеться в повідомленні BBC.

Видання наголошує, що це буде "останній поштовх для того, щоб європейські вимоги були почуті, перш ніж Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним, щоб обговорити припинення війни в Україні".

