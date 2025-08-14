Інтерфакс-Україна
01:08 14.08.2025

Співголови "Коаліції охочих": не може бути обмежень для ЗСУ і російського вето на вступ України до ЄС і НАТО

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, які спільно головували в середу на онлайн-зустрічі лідерів "Коаліції охочих" видали за її підсумками спільну заяву, опубліковану на офіційних інтернет-ресурсах.

"Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, закінчення агресивної війни Росії та досягнення справедливого і тривалого миру. Вони привітали відкриті дискусії з президентом Трампом, що відбулися раніше того ж дня. Вони чітко заявили, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Необхідно продовжувати підхід, що поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на Росію. Дипломатичне вирішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - цитують заяву в офіційному прес-релізі.

В заяві також сформульовано чотири постулати:

По-перше, конструктивні переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню або тривалого і значного припинення бойових дій.

По-друге, санкції та більш широкі економічні заходи, спрямовані на тиск на військову економіку Росії, повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясці.

По-третє, міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

По-четверте, Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки для ефективного захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.

"Коаліція охочих готова відігравати активну роль, зокрема через плани тих, хто готовий розгорнути сили безпеки після припинення військових дій. Не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з третіми країнами. Росія не може накласти вето на шлях України до ЄС і НАТО", - сказано в заяві співголів Коаліції.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/statement-of-the-co-chairs-of-the-coalition-of-the-willing-13-august-2025

