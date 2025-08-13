Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі провалу зустрічі на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росію чекають дуже серйозні наслідки у разі того, якщо його зустріч на Алясці з Володимиром Путіним буде невдалою, сказав він під час пресконференції у Кеннеді-Центрі.

На питання репортера,чи будуть наслідки для Путіна і Росії, якщо він не погодиться припинити війну в п'ятницю президент США коротко відповів: "Будуть дуже серйозні наслідки".

Пізніше, на питання журналіста, чи сподівається Трамп переконати Путіна припинити наносити удари по цивільним в Україні, Трамп відповів, що в нього було "багато добрих діалогів із Путіним, після яких по містах та по будинках цілили ракети", тому він не впевнений, що в нього це вийде.