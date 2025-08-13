Інтерфакс-Україна
Події
18:59 13.08.2025

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів України в середу ухвалив низку рішень для підтримки прифронтових регіонів, в основі якої лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я.

"Сьогодні Уряд ухвалив перший пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів за дорученням Президента. Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях — це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. За кожною цифрою — люди, яким держава має допомогти", - написала Свириденко в Телеграм в середу.

За інформацією, доступне житло має бути забезпечене за програмою "єОселя" - держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік, додатково виділяється 40 тис грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

Безпековий пріоритет буде забезпечений спорудженням укриттів та захисних споруд у школах та дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

Для підтримки людей уряд виділяє 19 400 грн на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсує 100 кВт електроенергії на людину щомісяця, збільшує оплату суспільно корисних робіт на 33%. Скасовуються адмінзбори та держмита – реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною. Забезпечується безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах.

Задля підтримки бізнесу Кабмін виділяє субсидію для аграріїв у 1 000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій, також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

В охороні здоров’я для медзакладів в сільських і віддалених громадах буде надана 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

Як повідомила Свириденко, паралельно готується другий пакет підтримки прифронтових регіонів.

"Паралельно готуємо другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Він значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах. Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення", - повідомила прем'єрка.

