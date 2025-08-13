Інтерфакс-Україна
17:59 13.08.2025

Рютте подякував Трампу за лідерство у досягненні миру: Тепер м'яч на боці Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками спільної телеконференції між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимира Зеленського та лідерами європейських країн заявив, що сторони "об'єдналися, щоб покласти край жахливій війні проти України та досягти справедливого і тривалого миру".

"Чудова розмова з президентом США, президентом України та європейськими лідерами напередодні зустрічі президента Трампа з Путіним на Алясці. Ми об'єдналися, щоб покласти край цій жахливій війні проти України та досягти справедливого і тривалого миру. Вдячний Дональду Трампу за лідерство та тісну координацію з союзниками. Тепер м'яч на боці Путіна", - написав він у соцмережі Х.

