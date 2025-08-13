Глава ЄК: Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн за підсумками телеконференції, яку в середу організував канцлер ФРН Фрідріх Мерц із запрошенням президента США Дональда Трампа, заявила: Європа, США і НАТО зміцнили спільну позицію щодо України.

"Разом з президентом США, президентом України та іншими європейськими лідерами ми провели дуже плідну телефонну розмову. Ми обговорили майбутню двосторонню зустріч в Алясці. Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України. Ми продовжимо тісно координувати наші дії. Ніхто не прагне миру більше, ніж ми, справедливого і тривалого миру", - написала вона в соцмережі Х.