Інтерфакс-Україна
Події
17:49 13.08.2025

Глава ЄК: Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України

1 хв читати
Глава ЄК: Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн за підсумками телеконференції, яку в середу організував канцлер ФРН Фрідріх Мерц із запрошенням президента США Дональда Трампа, заявила: Європа, США і НАТО зміцнили спільну позицію щодо України.

"Разом з президентом США, президентом України та іншими європейськими лідерами ми провели дуже плідну телефонну розмову. Ми обговорили майбутню двосторонню зустріч в Алясці. Сьогодні Європа, США та НАТО зміцнили спільну позицію щодо України. Ми продовжимо тісно координувати наші дії. Ніхто не прагне миру більше, ніж ми, справедливого і тривалого миру", - написала вона в соцмережі Х.

Теги: #єк #урсула_фон_дер_ляєн #підтримка_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 13.08.2025
ЄК надала гарантії ЄБРР за кредитом у EUR500 млн для системи газопостачання України - комюніке

ЄК надала гарантії ЄБРР за кредитом у EUR500 млн для системи газопостачання України - комюніке

15:49 12.08.2025
Глава ЄК візьме участь в онлайн-саміті, організованому канцлером ФРН

Глава ЄК візьме участь в онлайн-саміті, організованому канцлером ФРН

14:45 12.08.2025
Міністр закордонних справ Чехії: На майбутніх парламентських виборах чеська нація проголосує за українську

Міністр закордонних справ Чехії: На майбутніх парламентських виборах чеська нація проголосує за українську

18:45 11.08.2025
Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

14:29 11.08.2025
ЄС отримав третій транш EUR1,6 млрд непередбачених прибутків від заморожених активів РФ, які підуть на підтримку України

ЄС отримав третій транш EUR1,6 млрд непередбачених прибутків від заморожених активів РФ, які підуть на підтримку України

16:46 04.08.2025
Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення міцного миру - МЗС

Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення міцного миру - МЗС

17:36 03.08.2025
Ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною – речниця Держдепу США

Ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною – речниця Держдепу США

09:49 01.08.2025
Комітет Сенату США підтримав виділення $1 млрд для України у проєкті оборонного бюджету - ЗМІ

Комітет Сенату США підтримав виділення $1 млрд для України у проєкті оборонного бюджету - ЗМІ

16:24 31.07.2025
Кошта та фон дер Ляєн: підписання Зеленським нового закону про НАБУ/САП – позитивний крок, боротьба з корупцією повинна тривати

Кошта та фон дер Ляєн: підписання Зеленським нового закону про НАБУ/САП – позитивний крок, боротьба з корупцією повинна тривати

10:46 25.07.2025
Зеленський спростував інформацію про свою розмову з Урсулою фон дер Ляєн

Зеленський спростував інформацію про свою розмову з Урсулою фон дер Ляєн

ВАЖЛИВЕ

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

Стармер: Україна повинна мати надійні гарантії безпеки для захисту своєї територіальної цілісності в рамках будь-якої угоди

Зеленський: сподіваємося, що центральною темою на зустрічі на Алясці буде припинення вогню, після неї у нас буде контакт з Трампом

ОСТАННЄ

Трамп вважає необхідним обмін територіями як частину мирної угоди, але сам рішень не прийматиме

Президент Трамп вважає, що будь-які територіальні питання мають вирішуватися тільки з Україною - Макрон

Кабмін ухвалив пакет рішень для підтримки прифронтових регіонів – Свириденко

Мерц: переговори з нашими друзями та партнерами проходять дуже добре, є надія на мир в Україні

Зеленський і Мерц обговорили зміцнення української ППО двома додатковими системами Patriot

Консультації Трампа з європейськими літерами тривали понад годину – канцелярія президента Польщі

Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон

Критично важливі підприємства на прифронтових територіях зможуть бронювати всіх працівників - Мінекономіки

США працюють над місцем зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня – ЗМІ

Трамп просуватиме проведення тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним – президент Франції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА