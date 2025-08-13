Інтерфакс-Україна
Події
12:36 13.08.2025

Найближчими днями в Україні без опадів, в більшості областей ночі будуть прохолодними

1 хв читати
Найближчими днями в Україні без опадів, в більшості областей ночі будуть прохолодними

Погода по всій Україні у найближчі дні, 14 та 15 серпня, очікується без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер в четвер переважно очікується північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 27-32°.

В Києві 14 серпня вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 14 серпня була 37,1° в 2010р., найнижча 8,1° в 1923р.

У п'ятницю вітер очікується північний, в західних областях східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 25-30°.

В Києві вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:37 11.08.2025
Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

13:49 10.08.2025
В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

12:48 08.08.2025
В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

12:38 07.08.2025
В Україні в п'ятницю – без опадів, у суботу на півночі – невеликі дощі

В Україні в п'ятницю – без опадів, у суботу на півночі – невеликі дощі

12:31 04.08.2025
Погода в Україні у вівторок буде сухою, в середу місцями дощі з грозами

Погода в Україні у вівторок буде сухою, в середу місцями дощі з грозами

12:58 02.08.2025
Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

13:02 31.07.2025
У п'ятницю дощі в Україні припиняться

У п'ятницю дощі в Україні припиняться

14:02 29.07.2025
У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали

У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали

13:22 29.07.2025
Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями грози

Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями грози

13:03 27.07.2025
Початок тижня в Україні буде теплим, на півдні спека, майже скрізь дощі з грозами

Початок тижня в Україні буде теплим, на півдні спека, майже скрізь дощі з грозами

ВАЖЛИВЕ

Верховний суд підтвердив недійсність депозитного договору 1995р. з ПриватБанком, за яким позивач вимагав майже EUR3 млрд

Директор ДБР: Скасовано понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців

Зеленський у Берліні візьме участь у відеоконференції з європейськими лідерами, Рютте та Трампом

ППО вночі ліквідувала 32 зі 49 ворожих БПЛА та дві балістичні ракети "Іскандер"

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським - ЗМІ

ОСТАННЄ

Естонія висилає російського дипломата

Вісім заявок подано на посаду президента КАІ

ВАКС засудив депутата з Одещини до 5 років в’язниці

Окупанти завдали дронового удару по "швидкій" в Бериславському районі

Верховний суд підтвердив недійсність депозитного договору 1995р. з ПриватБанком, за яким позивач вимагав майже EUR3 млрд

СБУ викрила в Запоріжжі агентурну мережу розвідки РФ, яку координував священник УПЦ (МП)

ГУР завдав дронового удару по нафтоперекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в російській Унечі

"Укрзалізниця " за тиждень заблокувала 271 акаунт через спроби масового викупу квитків

Стефанчук проводить телефонні переговори з колегами із країн-партнерів

Правоохоронці інкримінують затриманим у Варшаві українцям агресію та демонстрацію забороненої символіки - МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА