Найближчими днями в Україні без опадів, в більшості областей ночі будуть прохолодними

Погода по всій Україні у найближчі дні, 14 та 15 серпня, очікується без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер в четвер переважно очікується північно-західний, в західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 27-32°.

В Києві 14 серпня вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 14 серпня була 37,1° в 2010р., найнижча 8,1° в 1923р.

У п'ятницю вітер очікується північний, в західних областях східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 23-28°; на Закарпатті та півдні країни вночі 16-21°, вдень 25-30°.

В Києві вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.