20:31 12.08.2025

Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію The Telegraph про нібито готовність до обміну територій, і додав, що готується відповідний інформаційний ґрунт.

""Телеграф" написав, що я готовий до обміну територій. Я з "Телеграфом" не спілкувався. Але я достатньо досвідчена людина, щоб розуміти, як готується інформаційне поле. Закидується: "Чи готова Україна обміняти…" Потім дивляться реакції тих чи інших людей, громадянського суспільства, блогерів, журналістів, населення. Просто готується відповідний інформаційний ґрунт", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Він наголосив, що не збирається здавати свою країну, тому що не має на це права.

"І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава – це що, приватна власність? 30% Донецької області – це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось? Обмін територій – це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України, для нашої суверенної держави і нашого народу", - наголосив Зеленський.

Раніше The Telegraph на тлі активних дипломатичних консультацій напередодні зустрічі президентів США та РФ повідомив, що Україна готова розглянути припинення бойових дій з поступкою територій, які наразі контролює Росія, у межах європейської мирної ініціативи.

"Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відкидає будь-які домовленості, за якими вона відмовляється від подальших територій на користь Росії. Водночас допускається можливість замороження лінії фронту на теперішніх позиціях з фактичним визнанням контролю Росії над окупованими частинами Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму", - повідомляється в тексті видання.

