Зеленський: Україна не вийде з Донбасу, оскільки цей регіон для РФ –плацдарм для майбутнього нового наступу

Україна не вийде з Донбасу, оскільки Донбас для росіян – це плацдарм для майбутнього нового наступу, якщо Україна вийде з нього, то відкриється третя війна, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Всі забувають першу частину - наші території незаконно окуповані. Донбас для руських - це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент пояснив, що Крим "стовідсотково" був плацдармом для наступу на південь України, а "Донбас стовідсотково був плацдармом для того, щоб не жаліти громадян України, не користуватися своїми, не робити ніяку мобілізацію (вибачте, що так буду казати, але так є), а сепаратистів зробити російською армією".

За його словами, однією з найміцніших частин російських наступальних військ були люди, набрані з окупованих після 2014 року територій України.

"Тобто це формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу "рускіх"", - наголосив глава держави.

Він додав, що тоді через кілька років у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську області, а також на Харків.

"І тому, на мій погляд, будь-яке питання територій не може бути відірване від гарантій безпеки. Інакше зараз хочуть подарувати їм приблизно 9 тисяч квадратних кілометрів, це приблизно 30% Донецької області, і це плацдарм для нової їхньої агресії", - резюмував президент.