Інтерфакс-Україна
Події
20:12 12.08.2025

Зеленський провів нараду з дипломатами: готуємо кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів

Зеленський провів нараду з дипломатами: готуємо кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення наради з дипломатичним корпусом для мобілізації партнерів України перед зустріччю президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

"Провів сьогодні нараду з нашою дипломатичною командою: Офіс і Міністерство закордонних справ. Готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці.

Зокрема, Трамп заявив про намір домовитись під час зустрічі про повернення частини окупованої території Україні, а також заявляв про намір домовитись про певні "обміни територіями".

Очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Орбан не поставив свій підпис під заявою.

У середу відбудеться віртуальна зустріч між президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та лідерами Європейського союзу, а пізніше того ж дня – віртуальна зустріч коаліції охочих.

Відповідаючи на запитання щодо існування плану дій Європейського союзу в разі, якщо зустріч Трампа та Путіна, яка пройде в п'ятницю на Алясці, не буде відповідати очікуванням європейської та української сторін, речниця Європейської комісії Аріанна Подеста сказала: "Наша позиція дуже чітка. Сьогодні вранці ми мали заяву лідерів ЄС-26 і, звичайно, президентки. Зараз ми зосереджені на підготовці цієї зустрічі. Завтра у нас відбудуться телефонні розмови між лідерами. Позиція чітка. Ми вітаємо зусилля президента Трампа щодо досягнення миру в Україні, миру, який є справедливим і тривалим, поважає суверенітет і територіальну цілісність України".

 

