Події
20:00 12.08.2025

Зеленський: Зроблені кроки для виправлення ситуації на покровському напрямку

Президент України Володимир Зеленський повідомив про вжиття заходів для виправлення ситуації на покровському напрямку фронту.

"Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, особливо Добропілля, покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Також він відзначив, що увага приділяється також іншим напрямкам фронту. "Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, в понеділок OSINT-проєкт DeepState повідомив про просування російських окупантів у напрямку Добропілля Покровського району Донецької області, зокрема, в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводять накопичення. Одночасно з цим, ворог продовжує розвивати свій успіх в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись в районі Нововодяного та Петрівки.

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) Дніпро повідомили, що російські окупанти намагаються просочуватися малими групами повз першу лінію українських позицій і інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є взяттям ворогом під контроль території.

Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок заявив, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на добропільському та покровському напрямках, зокрема, знищують малочисельні групи противника та диверсантів, які проникли там в низку населених пунктів. "Рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі. Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #війна #покровський_напрямок #президент

