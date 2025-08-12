Інтерфакс-Україна
18:14 12.08.2025

Зеленський після розмови з президентом Румунії: зараз все вирішує рішучість Трампа та єдність Європи

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Румунії Нікушором Даном наступні спільні кроки в дипломатії та підготовку до запланованих на середу дипломатичних контактів.

"Подякував Нікушору Дану та всім лідерам ЄС за сьогоднішню заяву про чітку підтримку незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України. Ми всі згодні: першим кроком до чесного миру має стати припинення вогню. Зараз усе вирішує рішучість Президента Трампа та єдність Європи. Якщо Росія не готова зупинити вбивства, значить, мають бути санкції для її економіки, які примусять її це зробити", - написав Зеленський в Телеграм в середу.

Він подякував Румунії за підтримку синхронного та спільного з Молдовою руху до ЄС, запросив Дана до України та повідомив про підготовку візиту.

Як повідомлялося, Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та главами європейських урядів щодо війни в Україні. Як пише видання Politico з посиланням на речника уряду Німеччини, віртуальну зустріч буде зосереджено на варіантах тиску на РФ, питаннях щодо захоплених Росією українських територій, гарантіях безпеки для Києва та послідовності потенційних мирних переговорів.

Віртуальні зустрічі розпочнуться о 13:00 на київським часом і почнуться з годинної дискусії за участю лідерів Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, президентів Європейської комісії та Європейської ради, а також Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. О 14:00 почнеться одногодинна дискусія між європейськими лідерами, Зеленським, Трампом та віце-президентом США Джеймсом Девідом Венсом. О 15:30 для спільної телефонної розмови збереться "коаліція охочих" військових підтримки України. Її організують Німеччина, Велика Британія та Франція.

