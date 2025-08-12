ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Військові частини та підрозділи Оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Донецьк" ведуть виснажливі оборонні бої проти значно переважаючих сил противника, повідомили вони у соцмережі Фейсбук, назвав ситуцію складною, неприємною та динамічною.

"Ворог намагається просуватися шляхом просочування малих піхотних груп між оборонними порядками Сил оборони. Ці намагання росіяни підкріплюють демонстрацією своїх досягнень в медійній сфері", - йдеться у дописі.

Військові завірили, що той особовий склад противника, що проникає між позиціями підрозділів ОТУ "Донецьк", отримує свою зустріч з українськими воїнами і неминучу загибель.

"Інфільтрація не означає отримати під контроль території України. Це означає застосування росіянами неприємної для Збройних Сил України (які потребують комплектації особовим складом) тактики проникнення, коли малі піхотні групи противника знищуються в глибині наших оборонних порядків, а не на підході до передових позицій (де знищуються основні сили росіян)", - пояснили в ОТУ.

"Ситуація складна, неприємна та динамічна. ОТУ "Донецьк", так само, як Сили оборони України в цілому, потребують суспільної підтримки і згуртованості, віри в свої дії. Всі, від солдатів до командирів працюють в максимальному ритмі, ведучі бої. Кожний на своєму місці", - йдеться у дописі.