Інтерфакс-Україна
Події
11:37 12.08.2025

ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна

1 хв читати
ОТУ "Донецьк" про свою зону відповідальності: Ситуація складна, неприємна та динамічна
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Військові частини та підрозділи Оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Донецьк" ведуть виснажливі оборонні бої проти значно переважаючих сил противника, повідомили вони у соцмережі Фейсбук, назвав ситуцію складною, неприємною та динамічною.

"Ворог намагається просуватися шляхом просочування малих піхотних груп між оборонними порядками Сил оборони. Ці намагання росіяни підкріплюють демонстрацією своїх досягнень в медійній сфері", - йдеться у дописі.

Військові завірили, що той особовий склад противника, що проникає між позиціями підрозділів ОТУ "Донецьк", отримує свою зустріч з українськими воїнами і неминучу загибель.

"Інфільтрація не означає отримати під контроль території України. Це означає застосування росіянами неприємної для Збройних Сил України (які потребують комплектації особовим складом) тактики проникнення, коли малі піхотні групи противника знищуються в глибині наших оборонних порядків, а не на підході до передових позицій (де знищуються основні сили росіян)", - пояснили в ОТУ.

"Ситуація складна, неприємна та динамічна. ОТУ "Донецьк", так само, як Сили оборони України в цілому, потребують суспільної підтримки і згуртованості, віри в свої дії. Всі, від солдатів до командирів працюють в максимальному ритмі, ведучі бої. Кожний на своєму місці", - йдеться у дописі.

 

Теги: #зсу #війна #оту_донецьк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 12.08.2025
Шмигаль заявив завдання максимально швидко збільшити фінансування батальйонів на передовій

Шмигаль заявив завдання максимально швидко збільшити фінансування батальйонів на передовій

10:44 12.08.2025
Керівник ЦПД: Ситуація на Донеччині – об'єктивна ситуація у війні

Керівник ЦПД: Ситуація на Донеччині – об'єктивна ситуація у війні

10:34 12.08.2025
Єрмак про варварську тактику росіян: не здатні захистити своє небо і кидають всі сили на фронт

Єрмак про варварську тактику росіян: не здатні захистити своє небо і кидають всі сили на фронт

10:27 12.08.2025
Армія РФ застосовує проти України 4 основних модифікації ударних БпЛА на базі Shahed-136

Армія РФ застосовує проти України 4 основних модифікації ударних БпЛА на базі Shahed-136

10:19 12.08.2025
Чмут про ситуацію на Покровському напрямку: Найгірше це ігнорувати реальний стан справ

Чмут про ситуацію на Покровському напрямку: Найгірше це ігнорувати реальний стан справ

09:54 12.08.2025
"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

09:18 12.08.2025
Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

02:02 12.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

23:45 11.08.2025
Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

Інфільтрація ворога групами не означає взяття під контроль території — ОСУВ Дніпро про ситуацію на Покровському напрямку

20:33 11.08.2025
Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

Один військовий загинув, 11 поранені в результаті ракетного удару по території навчального підрозділу

Дрони ГУР атакували єдиний на росії завод з виробництва гелію для ракет

ОСТАННЄ

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

Путін хоче, щоб Україна зникла як держава, тому розмови про "мінімальні вимоги Москви" безглузді – Подоляк

ССО знищили радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" на ТОТ в Криму

Опитування: 63% українців надійним партнером вважають Європу, стосовно США так стверджують 42%

Автомобіль УЧХ пошкоджено під час обстрілу РФ Херсону

Глава Rheinmetall вважає, що найближчими роками виробляти танки та іншу бронетехніку стане дешевше

Україна готова стати майданчиком для Платформи з прогресивного розвитку МГП - Сибіга

Безробітний на Дніпропетровщині шпигував для ворога за підрозділами ППО та військовими ешелонами

Зафіксовано влучання 12 БпЛА у Сумщині та Донеччині та 3-х ракет у Чернігівській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА