Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня поділяють бачення щодо завершення війни, яке має ґрунтуватися на засадах справедливості.

"Поспілкувався телефоном зі спікеркою Саейми Латвійської Республіки Дайгою Мієрінею. Під час розмови обговорили спільне бачення того, яким має бути завершення війни: воно можливе лише на засадах справедливості, з повагою до міжнародного права та збереженням територіальної цілісності України. Ми одностайні в тому, що будь-які мирні домовленості мають враховувати позицію України, адже тільки так можна досягти справедливого й стійкого миру", - написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За його словами, Мієріня також наголосила на важливості рівності сторін у переговорах та зацікавленості європейських країн у безпосередній участі в цьому процесі.

"Окремо зупинилися на питаннях посилення санкцій проти агресора, збереження та розширення військової й фінансової допомоги. Обговорили майбутні зустрічі та координацію наших зусиль для наближення миру", - зазначив Стефанчук.