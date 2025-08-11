Інтерфакс-Україна
Події
13:37 11.08.2025

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск світу, поступки не переконають вбивцю, лише за минулий тиждень росіяни використали проти України майже 1400 БпЛА, заявив президент Володимир Зеленський.

"Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція – це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Президент зауважив, що ще "один тиждень завершився без будь-якої спроби Росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства".

За його словами, за минулу добу на фронті відбулося 137 бойових зіткнень, російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат.

"Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів. І це результат тільки однієї нашої бригади", - наголосив Зеленський.

Окрім того, за минулий тиждень росіяни застосували проти України більше тисячі авіабомб, майже 1400 ударних дронів.

"Ракетні удари теж продовжуються. Захищаємо життя наших людей та зміцнюємо ППО. Так виглядає ситуація у війні. І відповідною має бути ситуація в дипломатії", - наголосив глава держави.

Він подякував усім у світі, хто наближає справжній мир – мир завдяки силі. "Тільки такого миру з Росією можливо досягти. Працюємо для цього 24/7", - резюмував президент.

Теги: #тиск #війна #зеленський #рф

