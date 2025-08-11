Інтерфакс-Україна
Події
12:57 11.08.2025

Безпілотники СБУ уразили Арзамаський приладобудівний завод, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101, – джерело

Фото: тг-канали

Безпілотники Служби безпеки України уразили Арзамаський приладобудівний завод (Нижегородська область РФ), який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна", який розташований в нижегородській області рф", - зазначив співрозмовник агентства.

За інформацією джерела, це підприємство є складовою ВПК РФ і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.

"Завод входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". За попередніми даними, по ньому влучили щонайменше чотири безпілотники ЦСО "А" СБУ", - уточнило джерело в спецслужбі.

"Підприємства ВПК рф, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст", - підсумував співрозмовник агентства.

