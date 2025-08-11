Інтерфакс-Україна
Події
12:37 11.08.2025

Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

1 хв читати
Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

Невеликий короткочасний дощ очікується вдень у вівторок, 12 серпня в Харківській та Луганській областях, у решті областей, а вночі скрізь без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 20-25°, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях 24-29°.

В Києві 12 серпня без опадів, температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року найвища температура в Києві 12 серпня була +36,1°С в 2010р., найнижча вночі +8,4°С в 1910р.

У середу, 13 серпня, по всій Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°; вдень 23-28° (на північному сході 20-25°), на Закарпатті та півдні країни 27-32°. В Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:49 10.08.2025
В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

12:48 08.08.2025
В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями грози

12:38 07.08.2025
В Україні в п'ятницю – без опадів, у суботу на півночі – невеликі дощі

В Україні в п'ятницю – без опадів, у суботу на півночі – невеликі дощі

12:31 04.08.2025
Погода в Україні у вівторок буде сухою, в середу місцями дощі з грозами

Погода в Україні у вівторок буде сухою, в середу місцями дощі з грозами

12:58 02.08.2025
Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

Спека не відступить з півдня і сходу України в найближчі дні

13:02 31.07.2025
У п'ятницю дощі в Україні припиняться

У п'ятницю дощі в Україні припиняться

14:02 29.07.2025
У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали

У середу в більшості областей України очікуються значні дощі, грози, подекуди град і шквали

13:22 29.07.2025
Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями грози

Найближчої доби в більшості областей України очікуються дощі, місцями грози

13:03 27.07.2025
Початок тижня в Україні буде теплим, на півдні спека, майже скрізь дощі з грозами

Початок тижня в Україні буде теплим, на півдні спека, майже скрізь дощі з грозами

12:56 24.07.2025
Дощі подекуди з грозами очікуються у західних та північних областях України 25 липня

Дощі подекуди з грозами очікуються у західних та північних областях України 25 липня

ВАЖЛИВЕ

Керівник апарату ВАКС: На повторний конкурс подалися 205 кандидатів, сподіваємося, через рік у нас будуть нові судді

ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

На Херсонщині внаслідок російських обстрілів 4 людини загинуло та 9 поранено, в тому числі троє правоохоронців

Сенатор Грем заявив про обмін територіями між РФ та Україною в рамках угоди про припинення вогню

ОСТАННЄ

ЄС отримав третій транш EUR1,6 млрд непередбачених прибутків від заморожених активів РФ, які підуть на підтримку України

Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

Україна має бути залучена до переговорів щодо своєї території – голова МЗС Іспанії

Прикордонники затримали батька і сина, які облаштували вантажівки для незаконного переправлення порушників через кордон – ДСНС

Керівник апарату ВАКС: На повторний конкурс подалися 205 кандидатів, сподіваємося, через рік у нас будуть нові судді

ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

В непризначенні суддів ВАКС, внаслідок чого Україна недоотримала макродопомогу, злого умислу не було - керівник апарату ВАКС

США погодились проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю Трампа з Путіним – Туск

Безпілотники СБУ уразили Арзамаський приладобудівний завод, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101, – джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА