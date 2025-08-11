Найближчими днями в Україні переважно без опадів, температура майже не зміниться

Невеликий короткочасний дощ очікується вдень у вівторок, 12 серпня в Харківській та Луганській областях, у решті областей, а вночі скрізь без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 20-25°, у південних, більшості центральних і Закарпатській областях 24-29°.

В Києві 12 серпня без опадів, температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року найвища температура в Києві 12 серпня була +36,1°С в 2010р., найнижча вночі +8,4°С в 1910р.

У середу, 13 серпня, по всій Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°; вдень 23-28° (на північному сході 20-25°), на Закарпатті та півдні країни 27-32°. В Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.