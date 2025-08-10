Інтерфакс-Україна
23:27 10.08.2025

Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 112 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 691 удар дроном-камікадзе та 4 127 обстрілів позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27665

