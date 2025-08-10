Інтерфакс-Україна
Зеленський і Алієв обговорили енергетичну співпрацю України та Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

"Поінформував пана президента про наші контакти з партнерами. Всі однаково налаштовані на реальне закінчення війни та ефективну дипломатію. Обговорили комунікацію зі Сполученими Штатами, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир. Вдячний за підтримку нашого народу й державності. Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили Росію зупинити бойові дії та агресію", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами розмови.

Сторони також обговорили енергетичну співпрацю.

"Значних речей вдалося досягти. Домовились, що на цьому не зупиняємось і працюємо далі над розширенням наших можливостей. Поінформував про російські удари по наших енергетичних об’єктах. Україна вважає це цілеспрямованим намаганням Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність. Робимо все для захисту нашої країни та людей", - наголосив Зеленський.

Він також привітав Алієва й увесь азербайджанський народ із досягнутими домовленостями з Вірменією заради тривалого миру та надійної безпеки в регіоні Південного Кавказу.

