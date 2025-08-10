У Фінляндії пропонують скоротити фінансування інтеграції біженців: найбільше це вплине на українців

Міністр фінансів Фінляндії Ріікка Пурра представила проєкт бюджету на 2026 рік, в якому пропонується скасувати інтеграційну компенсацію, що виплачується муніципалітетам і соціальним службам за прийнятих прохачів притулку і біженців, повідомляє Yle.

Зазначається, що в рамках інтеграційної компенсації держава компенсує муніципалітетам витрати, пов'язані з інтеграцією іммігрантів. Найбільш важливими з цих послуг є мовна підготовка і допомога в працевлаштуванні, але вони також включають, наприклад, навчальні курси, що знайомлять людей з фінським суспільством і звичаями.

Скасування інтеграційних допомог особливо торкнеться тих, хто втік від війни в Україні, заявила директорка з імміграції Міністерства зайнятості та економіки Соня Хямяляйнен.

За її словами, більшість користувачів інтеграційних послуг - прохачі притулку та біженці. Наразі більшість із них - українці, які подали клопотання про тимчасовий захист. За оцінками, їхня кількість становить близько 46 000 осіб. Так, цього року близько двох третин, а наступного року, за оцінками, три чверті коштів, витрачених на інтеграційні послуги, підуть на послуги для людей, які прибувають з України.

Розмір компенсацій, які держава виплачує за інтеграцію біженців, різко збільшився. До російського вторгнення 2022 року компенсаційні виплати становили $50-60 млн на рік, а зараз - понад $150 млн.

Водночас муніципалітети несуть законну відповідальність за інтеграцію іммігрантів. Ця відповідальність не припиняється навіть після припинення виплати компенсацій, повідомив директор з питань життєздатності Асоціації місцевої та регіональної влади Фінляндії Мікко Хяркьонен.

"Хтось має подбати про інтеграцію, а потім муніципалітету доведеться використовувати інші кошти для реалізації цих послуг.

Тому послуги мають фінансуватися, наприклад, за рахунок збільшення муніципальних податків або скорочення інших послуг. Можливо, також доведеться скоротити обсяг інтеграційних послуг. Навіть зараз компенсація недостатня для повного фінансування цих послуг", - наголосив він.

Проєкт бюджету обговорюватимуть на урядових бюджетних переговорах восени, після чого уряд представить свій проєкт бюджету на наступний рік. Остаточне рішення щодо бюджету ухвалить парламент.