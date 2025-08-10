Інтерфакс-Україна
10:44 10.08.2025

Глава Єврокомісії: Дипломатія в поєднанні з тиском на РФ – шлях до досягнення миру

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітає зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення вогню в Україні.

"Ми вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні", - написала вона в соцмережі Х.

Глава Єврокомісії підкреслила, що дипломатія в поєднанні з постійним тиском на Росію – це шлях до досягнення справедливого та міцного миру.

"Миру, який поважатиме суверенітет України та життєво важливі інтереси безпеки як України, так і Європи", - додала вона.

