Керівник ЦПД: Путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України

Володимир Путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Так само в один день він вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії - це спосіб мислення. Але росія - це вже давно країна обмеженої субʼєктності, повністю залежна від продажу енергоресурсів на Глобальний південь, від зброї і боєприпасів кндр, чужих технологій і схем з обходу санкцій", - написав Коваленко в телеграм-каналі в суботу.

За його словами, бажання Путіна "зробити світ, в якому Європа вирішує питання регіону не тільки з США, але і рф, є жалюгідним за своєю логікою".