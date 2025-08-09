У Дніпрі прокуратура розслідує можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК

У Дніпрі розпочали розслідування через можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК, повідомляє Спецпрокуратура Східного регіону.

"8 серпня 2025 року на одному з телеграм-каналів оприлюднено відеозапис, на якому зафіксовано можливе побиття колишнього військовослужбовця працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки…. Наразі, вирішується питання щодо реєстрації окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК", - йдеться у повідомленні прокуратури у Фейсбуці.

Досудове розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

В той же час у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП інформацію про інцидент назвали маніпулятивною, оскільки група оповіщення зупинила громадянина, а у цей момент до них підійшов "невідомий чоловік в стані алкогольного сп’яніння у цивільному одязі".

Чоловік нібито представився чинним військовослужбовцем, почав ображати та провокувати представників РТЦК та СП. "У ході конфлікту з’ясувалося, що ця особа не є чинним військовослужбовцем і була знята з військового обліку" - повідомляють у ТЦК і говорять про можливість відкриття окремого кримінального провадження за фактом фізичного спротиву працівникам ТЦК.