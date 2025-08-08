Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в Європейський Союз, будь-які штучні паузи та розділення тільки вдарять по Європі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми в Україні багато зробили, щоб, зокрема, Молдова була поруч із нами на європейському шляху. Ми допомагаємо в стабілізації всередині Молдови, щоб російське втручання не спрацювало. Ми допомагаємо стабільній роботі енергетики Молдови. Свого часу ми наполягали, що Молдова заслуговує отримати кандидатський статус", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у п'ятницю.

Він наголосив, що позиція України зараз ґрунтується на справедливості та на реальних заслугах, оскільки Україна зробила все, щоб відкрити перший кластер у перемовинах про вступ до Євросоюзу.

"Це визнається Європою. Тому будь-які штучні паузи, будь-які штучні розділення тільки вдарять по Європі. Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі", - заявив президент.

Глава держави подякував всім лідерам, всім країнам, Євросоюзу за підтримку України у цьому, за підтримку правил у Європі.