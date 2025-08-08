У наркологічному медзакладі в Харкові на зарплату "мертвим душам" витратили понад мільйон гривень - прокуратура

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури Харкова викрили схему фіктивного працевлаштування в місцевому наркологічному медзакладі, в якій були задіяні директор та старша медсестра.

"Директору та старшій медсестрі повідомлено про підозру за фактами заволодіння майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем і службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України). Керівнику додатково інкримінують ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, директор та старша медсестра лікарні вносили до штату осіб, які насправді не виходили на роботу та не виконували жодних посадових обов’язків. Зокрема, підлеглій фігурантки, яка перебувала у стані вагітності, запропонували залишатися вдома, але зберегли офіційне місце роботи та виплату зарплати. Згодом до "мертвих душ" додали ще трьох знайомих, яким також регулярно нараховували грошове забезпечення.

Окрім цього, використовуючи те, що медичні працівники підлягають бронюванню, директор оформив на посади ще двох чоловіків, які прагнули отримати відстрочку від мобілізації.

Табелі обліку робочого часу складала старша медсестра, а керівник без перевірки їх підписував. Таким чином, на зарплати фіктивним співробітникам було витрачено понад 1 млн грн.

У прокуратурі зазначають, що директор медзакладу визнав свою причетність до схеми та розпочав відшкодування завданих збитків.