15:55 08.08.2025

Зеленський і президент Латвії домовилися координувати зусилля для надійного миру

Зеленський і президент Латвії домовилися координувати зусилля для надійного миру
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Поінформував про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Поділився нашим баченням, які кроки важливо зробити далі. Україні та всім іншим європейським країнам потрібні надійний мир і гарантоване майбутнє. Важливо, що ми однаково розуміємо: досягти цього можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Домовилися координувати зусилля", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, лідери обговорили євроінтеграційний шлях України.

Зеленський наголосив, що держава зробила все необхідне, тому буде справедливо та чесно відкрити для України та Молдови перший переговорний кластер одночасно.

"Латвія абсолютно принципово підтримує членство України в ЄС і НАТО. Дуже цінуємо таку позицію", - повідомив Зеленський.

Також президенти обговорили новий інструмент Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), до якого Латвія готова приєднатися.

Перелік пріоритетних потреб України (PURL) – це нова ініціатива НАТО, що фінансується європейськими союзниками та Канадою, і складатиметься з пакетів допомоги вартістю близько $500 млн кожен.

Пакети допомоги будуть готуватися швидко та передаватися регулярно. НАТО координуватиме доставку через Ініціативу НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) у Вісбадені.

Теги: #розмова #рінкевичс #зеленський

