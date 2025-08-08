Інтерфакс-Україна
Події
08:51 08.08.2025

Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

1 хв читати
Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

Російські війська безпілотникам вдарили по Бучі Київської області, пошкоджено 7 приватних будинків та дитячий садок, повідомив мер міста Анатолій Федорук.

"Російська нічна атака по Бучі. Сім приватних будинків та дитячий садочок зазнали ушкоджень. Головне - всі живі", - написав він у телеграмі.

За словами Федорука, На місці працюють рятувальники, поліція та комунальні служби. Людям надається необхідна допомога.

"Росія знову показала, що вона чисте зло. Тероризує цивільних людей, бо іншого не вміє", - наголосив він.

Як повідомлялося, глава ОВА Микола Калашник вночі повідомляв, що російські ворожі безпілотники атакували один з районів Київської області, внаслідок чого постраждали три жінки.

Теги: #буча #київська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:06 08.08.2025
В одному з районів Київщини через атаку БпЛА пошкоджено 21 приватний будинок

В одному з районів Київщини через атаку БпЛА пошкоджено 21 приватний будинок

21:32 07.08.2025
Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено мирного мешканця

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено мирного мешканця

13:16 07.08.2025
Обстріл РФ Дніпропетровщини FPV-дронами пошкодив обладнання ДТЕК, люди не постраждали

Обстріл РФ Дніпропетровщини FPV-дронами пошкодив обладнання ДТЕК, люди не постраждали

19:21 06.08.2025
Співробітниця "Укрпошти" загинула поблизу Краматорська через ворожий обстріл

Співробітниця "Укрпошти" загинула поблизу Краматорська через ворожий обстріл

17:03 06.08.2025
Через ворожі обстріли Харківщини постраждали 3 мирних жителі

Через ворожі обстріли Харківщини постраждали 3 мирних жителі

10:21 06.08.2025
Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

Зеленський про нічні атаки на електромережі і газову станцію у Одещині: це свідомий удар по підготовці до опалювального сезону

09:58 06.08.2025
Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

Після бомбардування бази відпочинку під Запоріжжям ушпиталені 9 людей, серед них є діти – обладміністрації

09:54 06.08.2025
Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

Один з поранених внаслідок удару по Києву 31 липня помер, кількість жертв сягнула 32 – КМВА

18:00 05.08.2025
Російська авіабомба влучила у житловий будинок у Куп'янську, під завалами може перебувати троє осіб

Російська авіабомба влучила у житловий будинок у Куп'янську, під завалами може перебувати троє осіб

13:35 05.08.2025
Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки по Степногірській громаді — Запорізька ОВА

Двоє цивільних загинули внаслідок ворожої атаки по Степногірській громаді — Запорізька ОВА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

Всі рішення про закінчення війни в Україні стосуються всієї Європи і Європа має впливати на процеси

Зеленський обговорив з директоркою МВФ нову програму фінансової допомоги

ОСТАННЄ

У Харкові ліквідовано пожежу, спричинену ударом ворожого БпЛА, постраждали 2 мирних мешканці

Ворожі БпЛА вдарили по Одесі, є пошкодження та постраждалий

Ворог бив по Дніпропетровщині дронами та артилерією, є пошкодження

ППО ліквідувала 82 зі 108 ворожих БпЛА

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Вночі армія РФ атакувала дронами Сумщину, постраждав чоловік, багато пошкоджень

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

8 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

США пообіцяли винагороду $50 млн за інформацію для арешту Мадуро

На Одещині жінку засудили до 7 років за смертельне побиття співмешканця - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА