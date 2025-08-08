Ворожі БпЛА вдарили по Бучі на Київщині, пошкоджені будинки та дитсадок - мер

Російські війська безпілотникам вдарили по Бучі Київської області, пошкоджено 7 приватних будинків та дитячий садок, повідомив мер міста Анатолій Федорук.

"Російська нічна атака по Бучі. Сім приватних будинків та дитячий садочок зазнали ушкоджень. Головне - всі живі", - написав він у телеграмі.

За словами Федорука, На місці працюють рятувальники, поліція та комунальні служби. Людям надається необхідна допомога.

"Росія знову показала, що вона чисте зло. Тероризує цивільних людей, бо іншого не вміє", - наголосив він.

Як повідомлялося, глава ОВА Микола Калашник вночі повідомляв, що російські ворожі безпілотники атакували один з районів Київської області, внаслідок чого постраждали три жінки.