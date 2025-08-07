Віткофф проінформує українських та натовських чиновників про зустріч із Путіним

Посланець президента США Стів Віткофф планує провести відеоконференцію у четвер із високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проінформувати їх про свою зустріч із Володимиром Путіним та обговорити подальші дії, включаючи можливу його зустріч із Трампом, пише американське видання Axios в четвер з посиланням на два власні джерела, безпосередньо обізнані з ситуацією.

"Чому це важливо: президент Трамп рухався до набагато жорсткішої позиції щодо Росії, але після зустрічі Трампа та Віткоффа перейшов до оптимістичних розмов про досягнутий "прогрес" та можливість зустрічі з Путіним… Ця розмова викликала плутанину в Києві та інших європейських столицях. Офіційні особи не були впевнені, чи змінюється політика США, чи санкції все ще будуть оголошені в п'ятницю, як планував Трамп", - йдеться в повідомленні.