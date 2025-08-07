Зеленський обговорив із головою МЗС Румунії безпекову ситуацію

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою, з якою обговорив безпекову ситуацію та дипломатію.

"Також говорили про безпекову ситуацію, дипломатію, тренування українських військових у Румунії, спільні інфраструктурні та енергетичні проєкти. Є конкретні пропозиції, як посилити звʼязки та безпеку в Чорноморському регіоні", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зазначив, що це перший візит голови МЗС Румунії до України після вступу на посаду і важливий сигнал підтримки.

Він подякував Румунії за військову, політичну, логістичну допомогу, і вагоме посилення ППО.

"Російські обстріли – це загроза для всього регіону, і цілком справедливе рішення парламенту Румунії збивати ті дрони, які залітають у румунський повітряний простір. Обговорили, що разом можемо зробити, щоб убезпечити наші громади від нападів із повітря", - додав Зеленський.

У свою чергу, голова МЗС Румунії запевнила у підтримці.

"Я приїхала сюди, щоб повторити меседж нашої незмінної дружби від президента Нікушора Дана, від прем'єр-міністра та усього уряду. Очевидно, люди Румунії також вдячні. Я передаю цей меседж, що ми розуміємо, що ваша боротьба дає нам безпеку в регіоні. Ми неймовірно за це вдячні і дуже розуміємо це", - сказала вона.

Як повідомляє пресслужба президента, сторони також обговорили продовження та розширення програм тренування українських військових у Румунії, зокрема пілотів F-16 і морських піхотинців.

Окрім того, обговорювався рух України та Молдови до ЄС і розвиток двосторонніх відносин.

Зеленський передав запрошення президенту Румунії Нікушору Дану приїхати в Україну з візитом.