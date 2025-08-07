В Україні в п'ятницю – без опадів, у суботу на півночі – невеликі дощі

В п'ятницю, 8 серпня, в Україні без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та південному сході країни вночі 16-21°, вдень 26-31°; на решті території вночі 9-14°, вдень 22-27°.

У Києві у п'ятницю, 8 серпня, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура вдень була 39,2° в 2010р., найнижча вночі 7,8° в 1887р.

У суботу, 9 серпня, в Україні у північній частині місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; на півдні країни та Закарпатті вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві в суботу, 9 серпня, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.